Scandale dans le football portugais: le président du Benfica a été arrêté pour des soupçons de fraude

Le président du club de football Benfica Lisbonne et trois autres personnes ont été arrêtés mercredi dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons d'escroquerie et de fraude fiscale, ont rapporté les médias locaux.

Les autorités ont mené 45 perquisitions dans les régions de Lisbonne et Braga (Nord) et "quatre personnes ont été arrêtées, deux hommes d'affaires, un agent sportif et un dirigeant sportif", a indiqué le parquet dans un communiqué, sans toutefois nommer le président du Benfica Luis Filipe Vieira.

Selon la presse portugaise, le domicile du dirigeant du club le plus populaire du pays, son siège, la banque portugaise Novo Banco et l'homme d'affaires José Antonio dos Santos ont fait l'objet de fouilles. Le parquet enquête sur "des faits qui se sont déroulés, pour l'essentiel, de 2014 à aujourd'hui et qui peuvent inclure la pratique, entre autres, de délits d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux, de fraude fiscale et de blanchiment", a-t-il précisé.

D'après les médias locaux, Luis Filipe Vieira aurait escroqué le système bancaire et profité de sa position de président du club pour que José Antonio dos Santos, son ami, obtienne d'importants bénéfices dans la vente d'actions à Benfica, en échange de l'effacement de ses propres dettes. Luis Filipe Vieira, 72 ans, dirige le club depuis 2003 et sa présidence a été émaillée ces dernières années d'une demi-douzaine d'affaires judiciaires le visant directement ou l'impliquant indirectement. Ces accusations portent notamment sur des faits de blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption et trafic d'influence.