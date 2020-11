SCANDALE dans le football italien: la Lazio alignerait des joueurs positifs au coronavirus

La Lazio Rome fait l'objet d'une enquête pour violation du protocole sanitaire. Le club aurait aligné à plusieurs reprises des joueurs testés positifs au coronavirus.

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés ce vendredi au sein de l'effectif de la Lazio Rome. Une nouvelle qui choque encore en Italie, où le club est pris pour cible pour son traitement douteux des cas positifs au coronavirus. Pour comprendre ce qu'il se passe, revenons aux fondamentaux.

Pour réaliser les tests liés au coronavirus, chaque club dispose d'un laboratoire de confiance. Dans le cas de la Lazio, il s'agit d'un laboratoire indépendant à Avellino. Mais à côté de cela, le laboratoire faisant foi pour la Serie A est le Campus Biomedico di Roma, qui est considéré comme très fiable. A l'échelle du foot européen, c'est le Synlab qui est compétent.

Du côté de la Lazio, on affirme que le laboratoire d'Avellino n'a pas détecté de cas positifs. Problème: le labo officiel de la Serie A a révélé que trois joueurs avaient en réalité été testés positifs ce vendredi, ce que Synlab confirme de son côté, ayant déjà écarté des joueurs pour un test positif en Ligue des Champions, la semaine dernière et contre Bruges.

Mais la Lazio n'a pas tenu compte de cela et rend ces joueurs positifs disponibles pour les matchs de championnat. Ce fut notamment le cas de Ciro Immobile contre le Torino le weekend dernier. Ce dernier, déclaré négatif, a été testé positif quelques jours plus tôt et quelque jours plus tard, ce qui le privait d'un match européen. Il est encore dans la sélection de ce weekend pour affronter la Juve, comme les trois derniers joueurs positifs.

La Fédération italienne a annoncé dans un communiqué avoir "ouvert une enquête envers la Lazio pour constater d'éventuelles violations aux protocoles sanitaires pour contenir l'épidémie de Covid-19".

Des explications ont déjà été demandées aux dirigeants de la Lazio et des constatations au centre d'entraînement menées la semaine dernière, précise la FIGC. La Fédération précise avoir également demandé mardi matin au club laziale les nouveaux tests menés avant le match face à Saint-Pétersbourg. Le tout afin de vérifier la concordance des résultats.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: suivez notre direct

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: la carte interactive des résultats

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 7 novembre ?