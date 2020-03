Scène hallucinante en Allemagne: un match se termine par plus de 10 minutes de passe à dix! (vidéo)

Le Bayern Munich a conforté samedi sa première place en atomisant Hoffenheim (6-0) lors de la 24e journée de Bundesliga, une rencontre achevée par des banderoles insultantes et une passe à dix surréaliste entre joueurs des deux équipes.



Quatre jours après avoir surclassé Chelsea (0-3), les Bavarois ont livré une nouvelle démonstration sur le terrain de Hoffenheim.

Privés de leur buteur Robert Lewandowski, blessé, les Bavarois ont démarré en trombe, avec des buts de Serge Gnabry et Joshua Kimmich dans les sept premières minutes. Le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee et le Brésilien Philippe Coutinho ont ensuite corsé la note avant la mi-temps. Le Bayern a profité en seconde période des espaces et largesses défensives de Hoffenheim, avec de nouveaux buts de Coutinho, servi par un intenable Thomas Müller, et de l'international allemand Leon Goretzka, sur une passe du Français Corentin Tolisso.

Le Bayern compte quatre points d'avance sur son poursuivant, Leipzig, qui compte un match en moins. Mais plus que la nouvelle démonstration des hommes de Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, c'est la fin de match surréaliste qui risque de rester dans les mémoires. Des ultras du Bayern ont en effet déployé des banderoles ordurières visant le riche propriétaire de Hoffenheim, Dietmar Hopp, cible régulière de supporters allemands.

Les joueurs et l'entraîneur du Bayern, ainsi que le directeur sportif Hasan Salihamidzic et l'ex-gardien emblématique Oliver Kahn, membre du conseil d'administration du club, ont alors couru vers leurs supporters pour leur demander de ranger ces banderoles. Après plusieurs minutes de flottement, les deux équipes ont finalement repris la rencontre. Mais ils se sont contentés durant les dix dernières minutes de jouer à la passe à dix au milieu du terrain. "L'idée est venue des joueurs sur le terrain", a expliqué après le match le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, qui a confié avoir "profondément honte" de certains des supporters de son club. Rummenigge, qui était allé immédiatement s'excuser dans les tribunes auprès de Hopp, avait terminé la rencontre au bord de la pelouse, au côté de du président de Hoffenheim, pour lui manifester son soutien. La rencontre s'est achevée par des applaudissements des joueurs et de la plupart des 30.000 personnes présentes dans l'Arena de Sinsheim. Le président du Bayern a promis une réaction sévère du club. "Nous avons tout filmé et nous allons porter plainte", a-t-il prévenu, martelant que ces supporters n'avaient "aucune excuse". Le propriétaire de Hoffenheim est régulièrement visé par des insultes et banderoles d'ultras adverses en raison de sa fortune personelle, qui lui a permis de faire monter son club de sept divisions en trente ans. Le Borussia Dortmund a ainsi été sanctionné il y a quelques jours, à cause d'ultras qui avait déployé dans leur célèbre "Mur jaune" une banderole représentant Hopp au centre d'une cible. Et les supporters du Borussia Mönchengladbach ont également déployé des banderoles visant Hopp il y a une semaine. Le Borussia Dortmnud devra lors des deux prochaines saisons se déplacer à Hoffenheim sans ses supporters. Le Bayern risque ainsi une sanction après ces débordements. Bien calés dans le top 5, les deux Borussia ont eux aussi gagné samedi, dans un climat plus apaisé. Dortmund, vainqueur 1 à 0 à domicile contre Fribourg grâce à un but de l'attaquant anglais Jadon Sancho, reste 3e avec 48 points, deux de plus que Mönchengladbach, victorieux sur le terrain d'Augsbourg (3-2) et qui compte un match en moins. Dimanche sera disputée l'affiche de cette 24e journée entre Leipzig, 2e du classement, et le Bayer Leverkusen, solide 5e.