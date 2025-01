Scène surréaliste: alors qu'ils viennent de remporter un match, un joueur et l'entraineur de l'AC Milan en viennent presque aux mains

Mené 2 à 1 depuis la 80ème minute, le Milan, laborieux, a renversé Parme devant un stade de San Siro en délire, avec des buts de Tijjani Reijnders (90+2) et de Samuel Chukwueze (90+5). L'équipe de Sergio Conceiçao qui restait sur une nette défaite en championnat face à la Juventus Turin (2-0), est passée grâce à ce succès de la 9ème à la 6ème place (34 pts).

Avec deux buts dans le temps additionnel, l'AC Milan a décroché une victoire improbable face au promu et mal classé Parme (3-2), dimanche lors de la 22ème journée du Championnat d'Italie.

"C'était un match fou, mais on a surtout montré le bon état d'esprit, ce sont trois points importants qui doivent nous permettre de retrouver un classement digne de ce club", a insisté Reijnders, co-meilleur buteur du Milan avec ses six buts. "On a montré notre soif de victoire en fin de match, il faudrait qu'on la montre dès le début des matches, cela nous faciliterait les choses", a renchéri Christian Pulisic. Les Rossoneri accusent toutefois cinq points de retard sur la Lazio qui occupe la 4ème place, la dernière -pour l'instant- qualificative pour la C1.

Signe de la grande nervosité régnant au sein du club lombard, Conceiçao a eu, au coup de sifflet final, sur le terrain et devant les caméras de télévision, une altercation avec son défenseur Davide Calabria, une scène qui fait déjà beaucoup parler en Italie.