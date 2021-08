Scènes de chaos lors du match Nice-Marseille: comment ce choc a-t-il dégénéré? Qui va être sanctionné? (vidéo)

Un joueur touché par une bouteille lancée des tribunes, un terrain envahi et une bagarre générale entre joueurs, supporters et membres des staffs: le match Nice-Marseille de dimanche s'est conclu par des scènes de chaos et les instances doivent désormais dégager les responsabilités des uns et des autres avant de sanctionner.



Que s'est-il passé ?



Choc entre deux équipes ambitieuses et à la rivalité ancienne, le match Nice-OM avait attiré plus de 32.000 spectateurs à l'Allianz Riviera, presque rempli. Dès l'échauffement, des joueurs marseillais ont subi insultes et jets de projectiles venus du kop niçois.



Alors que Nice menait 1-0, les incidents les plus graves ont débuté à la 75e minute quand le Marseillais Dimitri Payet, qui s'apprêtait à frapper un corner, a reçu une bouteille dans le dos et est tombé au sol. Une fois relevé, il a relancé la même bouteille, puis une deuxième, en direction de la tribune niçoise.



Après l'arrivée de deux autres Marseillais, Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi, une bagarre générale a éclaté et des coups ont été échangés à différents endroits du terrain dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers.



Après plus d'une heure et demie d'interruption, la rencontre a été définitivement arrêtée quand l'arbitre, Benoît Bastien, a mis le ballon au poteau de corner, sifflé et constaté l'absence des Marseillais.



"On s'est retrouvés en danger parce qu'on a eu pas mal de nos joueurs qui ont été visés, touchés", a expliqué lundi le capitaine marseillais Steve Mandanda dans une vidéo diffusée par le club provençal. "On ne se sentait pas en sécurité", a résumé le champion du monde.



Une source au sein de l'OM a décrit lundi les joueurs marseillais comme "dépités par la tournure des évènements" et, pour certains, "en état de choc". Plusieurs d'entre eux, notamment Payet, Guendouzi et Luan Peres, ont été légèrement blessés, comme en témoignent des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux.



Quelles responsabilités ?



En première période, le speaker avait déjà demandé aux supporters de ne rien jeter sur la pelouse. Quand il a marqué à la 48e minute, l'attaquant danois de Nice Kasper Dolberg a par ailleurs été enlacé par plusieurs supporters sortis de leur tribune sans que les stadiers n'interviennent.



Du côté de l'OM, on s'interrogeait lundi sur les mesures de sécurité, l'absence de filets de protection, l'équipement des policiers et le nombre de stadiers.



Selon une source qui y était présente, l'atmosphère était également "électrique" en tribune présidentielle. Une vive altercation entre le président de l'OM Pablo Longoria et son homologue niçois Jean-Pierre Rivère, avec l'intervention de José Cobos, ancien joueur des Aiglons désormais conseiller municipal chargé des sports à Nice, a été confirmée à l'AFP par un autre témoin.



Selon ces deux sources, c'est finalement sur instruction de la LFP après accord des autorités, que le match a repris. L'arbitre ne le souhaitait pas, ce que l'OM compte bien rappeler devant les instances.



Dans les couloirs de l'Allianz Riviera, le coach niçois Christophe Galtier est de son côté apparu totalement dépité, regrettant qu'on en arrive à "ce résultat après 18 mois d'attente" sans spectateurs dans les stades.



Quelles suites ?



Le parquet de Nice a confirmé lundi à l'AFP qu'une enquête avait été ouverte, sans garde à vue à ce stade.



La ministre des Sports Roxana Maracineanu a pour sa part estimé que ces incidents étaient "une insulte pour le football" et a réclamé des "sanctions" pour les "coupables", comme l'avait fait avant elle le maire de Nice Chistian Estrosi.



"Voir ça dès les premiers matches de football (avec retour du public), ça fait de la peine, c'est intolérable", a-t-elle dit sur BFMTV.



La LFP a elle convoqué les deux clubs dès mercredi en commission de discipline et le dossier devrait être mis à l'instruction. Avant d'éventuelles sanctions contre les clubs et les joueurs et dirigeants impliqués, de premières décisions pourraient être prises à titre conservatoire. Certains joueurs pourraient ainsi être suspendus lors de la prochaine journée ce week-end.



Les deux clubs ont en tous cas commencé à préparer leurs dossiers et à l'OM, on estime avoir "beaucoup d'éléments".



Selon une source au sein des instances, le résultat du match ne sera pas validé avant la réunion de la commission de discipline. Celle-ci fera une proposition à la commission des compétitions, qui doit ensuite entériner le résultat.