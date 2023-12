SCO d'Angers: au procès de Saïd Chabane pour agressions sexuelles, des "schémas qui se reproduisent"

Chemisier blanc, pull foncé, une ancienne employée de l'entreprise de charcuterie de M. Chabane a raconté à la barre qu'elle et ses collègues utilisaient un "code" pour s'avertir de la présence au bureau du patron : "Le loup est dans la tanière."

Le tribunal correctionnel d'Angers a noté mardi des "faits qui, confrontés, se ressemblent étrangement" au procès pour agressions sexuelles de Saïd Chabane, ancien président et actuel propriétaire du club de football d'Angers (L2), qui de son côté nie les accusations.

Elle accuse Saïd Chabane de l'avoir embrassée et de lui avoir touché la poitrine à plusieurs reprises, dans son bureau.

Lundi, quatre d'entre elles avaient déjà raconté à la barre des étreintes non désirées, des attouchements au niveau de la poitrine et des fesses ou des mains guidées vers son entrejambe.

Le prévenu, jugé pour agressions sexuelles "commises par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

"On a des faits qui, confrontés, se ressemblent étrangement, y compris entre victimes qui ne se connaissent pas. On n'est pas sur une victime, on est sur des schémas qui se reproduisent. C'est un simple constat. Vous voulez dire quelque chose ?, demande la présidente, Catherine Menardais.