SCO d'Angers: à son procès, Saïd Chabane nie toute agression sexuelle

Il écarte les accusations des plaignantes et regrette une présomption d'innocence "insignifiante": Saïd Chabane, ex-président et actuel propriétaire du club de football d'Angers (L2), a nié lundi devant le tribunal correctionnel les agressions sexuelles dont l'accusent sept femmes.

La première plainte avait été déposée en janvier 2020 par une salariée du SCO d'Angers. Elle dénonçait des faits survenus selon elle quelques mois plus tôt lors d'un voyage à Madrid auquel participaient plusieurs employés.

D'après la jeune femme, 25 ans à l'époque, Saïd Chabane lui avait caressé la cuisse lors d'un trajet en taxi, avant de prendre sa main et de la placer sur son sexe en érection. Il lui avait ensuite touché, selon elle, les fesses et la poitrine lors d'une séance de shopping en tête à tête, à laquelle elle n'avait "pas pu ni osé dire non".

"Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi", répète Saïd Chabane à la barre.