Séisme à Derby County: le club de Wayne Rooney proche d'une lourde sanction

La Ligue de football anglaise (EFL) a engagé une procédure à l'encontre du club Derby County pour avoir dépassé les limites autorisées du fair-play financier (FPF), a-t-elle annoncé jeudi.

La Ligue reproche aux 'Rams' d'avoir perdu trop d'argent sur une période de trois ans, entre 2015 et 2018, après avoir épluché les comptes du club actuellement en seconde division. Le club va maintenant être renvoyé devant une commission disciplinaire indépendante, qui entendra les représentants de l'EFL et de Derby County. La sanction la plus probable est une perte de points, ce qui avait été imposé dernièrement à Birmingham dans un dossier similaire.

Derby County, où Wayne Rooney est arrivé en janvier comme joueur-entraîneur adjoint, est 17e du 'Championship', à 8 points des places pour les barrages de promotion.