Le Superligue Européenne serait annoncée ce soir: une BOMBE en vue pour l'UEFA

C'est un séisme qui secouerait en ce moment les instances européennes du football. L'UEFA doit présenter demain le tout nouveau format de la Ligue des Champions, qui doit prendre place en 2024. Mais l'annonce pourrait être contrée par une série de clubs européens, décidés à contrer le projet en créant leur propre compétition.

En effet, selon L'Equipe et le Times, la Superligue Européenne pourrait être annoncée dès ce soir. Elle rassemblerait de grands clubs européens dans un championnat commun, qui contrerait immédiatement la Ligue des Champions. Selon ces sources, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea et Liverpool ont rejoint l'AC Milan et la Juventus, mais aussi trois équipes espagnoles, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, dans ce gigantesque projet. 12 clubs, au moins, auraient déjà signé l'avant-projet pour s'inscrire dans cette compétition titanesque.

Elle changerait profondément l'approche des droits TV et de l'économie du monde du football. L'annonce viserait à contrecarrer les plans de l'UEFA. L'instance européenne serait déjà en pleine réunion de crise.