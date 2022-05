Séisme en Angleterre: Chelsea pourrait être banni de la Premier League

C'est une information de nos confrères du Daily Mail, Chelsea pourrait être éjecté de la Premier League. Pour cause, la vente du club qui s'éternise.

Le club londonien est actuellement mis ne vente par son propriétaire, l'oligarque russe Roman Abramovitch. Ce dernier est visé par les sanctions du gouvernement britannique en réponse à l'invasion russe en Ukraine.

Alors qu'il a annoncé en mars qu'il mettait son club en vente, Abramovitch n'a toujours pas conclu de contrat avec un acheteur. La faute reviendrait à Abramovitch lui-même.

En effet, alors qu'il avait affirmé dans son communiqué qu'il ne demanderait pas les remboursements de ses prêts, la presse anglaise affirme l'oligarque de 55 ans est finalement revenu sur sa promesse et voudrait récupérer 1,8 milliard de livres sterling (soit plus de 2,13 milliards d'euros), ce qui pourrait largement faire durer un peu plus le processus de rachat du club londonien.

Le bémol, c'est que la vente du club est étroitement liée au sort sportif du club la saison prochaine : en effet, alors que la Ligue anglaise lui a donné l'autorisation de disputer le championnat jusqu'au 31 mai prochain, elle pourrait exclure les hommes de Thomas Tuchel de l'exercice 2022/2023 si la licence n'est pas reconduite lors de l'assemblée de la Premier League prévue le 8 juin prochain. Cette décision obligerait également la Fédération anglaise à ne pas les désigner pour participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Le compte a rebourd est lancé pour les Blues qui pourraient absolument tout perdre.