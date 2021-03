Une légende s'en va: après dix ans au club, Sergio Agüero va quitter Manchester City

Sergio Agüero va quitter Manchester City au terme de la saison, a annoncé le club anglais, lundi. Le contrat de l'attaquant argentin arrivera à échéance en juin et ne sera pas renouvelé.

Agüero a rejoint Manchester City en 2011 en provenance de l'Atlético Madrid. Il a inscrit 257 buts en 384 apparitions sous le maillot des 'Cityzens'. Parmi ses buts, l'un des plus célèbres et importants est celui qui a offert le titre à City en 2012, le premier depuis 1968, lors de la dernière minute de la dernière journée contre Queens Park Rangers. Agüero a ajouté des sacres en 2014, 2018 et 2019, remportant également une fois la FA Cup (2019) et cinq fois la Coupe d'Angleterre.

Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a révélé qu'une statue du joueur sera érigée devant l'Etihad Stadium, aux côtés de celles en construction en l'honneur de Vincent Kompany et David Silva. "La contribution de Sergio à City au cours des dix dernières années ne peut être surestimée", a déclaré Khaldoon Al Mubarak. "Sa légende sera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football". Le club indique qu'il va "commencer à travailler sur les plans pour marquer son départ lors du dernier match à domicile de la saison, contre Everton", et espère que "des milliers de supporters seront autorisés à se rendre à l'Etihad Stadium pour rendre hommage à sa contribution et à ses réalisations extraordinaires.

Cette saison, Agüero a été écarté plusieurs semaines en raison d'une blessure au genou puis du coronavirus. Il a disputé 8 matchs de championnat (1 but) et cinq de Ligue des Champions (2 buts).