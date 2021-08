Sergio Ramos ne devrait pas faire ses débuts au PSG avant le mois de septembre

Le charismatique défenseur Sergio Ramos, l'une des recrues phares de l'été du Paris SG, devrait pouvoir reprendre la compétition en septembre, après avoir soigné sa blessure à un mollet, a indiqué vendredi son club.

Le retour de l'ancien capitaine du Real Madrid est "envisagé après la trêve internationale", c'est-à-dire autour du week-end du 11 septembre, au moment de la réception de Clermont.

Ramos n'a toujours pas joué la moindre minute avec le maillot parisien, matches amicaux inclus, en raison d'une lésion du soléaire du mollet gauche. Il est "en phase de reprise progressive de l'entraînement", a précisé le PSG. Il va ainsi manquer le match contre Strasbourg samedi, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, tout comme le milieu international sénégalais Idrissa Gueye, qui a eu le Covid-19 fin juillet.



Le retour de l'ancien joueur de Lille "pourra s'effectuer la semaine prochaine", pour le déplacement à Brest vendredi, a indiqué le PSG. Le jeune défenseur Colin Dagba (cheville) et le gardien Alexandre Letellier (adducteurs) poursuivent leur protocole de soins. Le défenseur espagnol Juan Bernat a, lui, repris l'entraînement collectif, après une grave blessure à un genou qui l'éloigne des terrains depuis septembre.



Des incertitudes demeurent autour de la présence contre le Racing de Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria et Marco Verratti, qui ne sont rentrés que vendredi dernier au centre d'entraînement après avoir disputé l'Euro et la Copa América. Les débuts de Lionel Messi sont attendus pour fin août.