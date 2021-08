Serie A: cet ancien attaquant de Charleroi écope d'un carton rouge pour ce vilain geste (vidéo)

Naples s'est imposé dimanche soir lors de son premier match de Serie A pour le compte de la saison 2021-2022. Privée de Dries Mertens blessé et réduite à dix après l'exclusion de l'ancien attaquant de Charleroi, Victor Osimhen (23e), l'équipe napolitaine l'a emporté 2-0 contre Venise, où Daan Heymans a disputé 75 minutes. Les buts de la rencontre ont été marqués par Lorenzo Insigne sur pénalty à la 62e minute et par Elif Elmas à la 73e.



Opéré à l'épaule le 5 juillet dernier, Dries Mertens n'était pas présent pour le premier match de Naples face au promu de Venise. Son absence n'a pas empêché ses coéquipiers de s'imposer sur le score de 2-0 et d'engranger les trois premiers points de la saison. La rencontre a été émaillée de plusieurs faits de jeu, dont le premier, survenu dès la 23e minute. L'ancien attaquant du Sporting de Charleroi, Victor Osimhen, a été exclu pour un vilain geste sur son adversaire. Réduite à dix, l'équipe napolitaine a cru pouvoir ouvrir la marque à la suite d'un pénalty accordé peu avant l'heure de jeu, mais Lorenzo Insigne a raté son envoi (57e). Ce n'était que parti remise pour le récent champion d'Europe italien qui a transformé un deuxième coup de réparation quelques minutes plus tard (62e). Son équipier Elif Elmas allait donner au score son allure définitive en doublant la mise à la 73e minute. De son côté, Venise retrouvait l'élite 19 après et comptait en ses rangs Daan Heymans. Titulaire sur le côté gauche du milieu de terrain vénitien, l'ancien de Waasland-Beveren a écopé d'un carton jaune à la 38e minute pour avoir retenu son adversaire, avant d'être remplacé à un quart d'heure du terme.