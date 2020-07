La Serie A, dont la Juventus, battue à Cagliari, est une inquiétante championne, a rendu un nouveau verdict mercredi lors de la 37e journée, avec la qualification de l'AS Rome pour la Ligue Europa. Il reste désormais à savoir qui finira 2e et qui descendra et si Immobile parviendra à battre le record de buts de Higuain (36).

A l'étage du dessous, il n'y a plus d'incertitude. L'AS Rome (5e) est allée battre le Torino 3-2 et est ainsi certaine de finir à la 5e place, qui offre le deuxième billet pour la phase de poules de la Ligue Europa. Naples (7e) avait déjà pris le premier en remportant la Coupe d'Italie et l'AC Milan, qui finira 6e, devra passer par les tours préliminaires. Avant le match de la Roma, les Rossoneri avaient pourtant fait leur part de travail et étaient provisoirement revenus à un point seulement en allant écraser la Sampdoria Gênes 4-1.

Inusable, Zlatan Ibrahimovic a inscrit un doublé et donné une passe décisive. "Ils disent que je suis vieux, mais je suis juste à l'échauffement. Quand je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde qu'il fallait marquer quand on avait des occasions. Aujourd'hui, nous sommes plus concrets. J'espère qu’on va continuer comme ça... Je suis comme Benjamin Button, toujours jeune, jamais vieux", a plaisanté le Suédois de 38 ans à la fin de la rencontre.

Il est devenu le premier joueur à avoir inscrit 50 buts en Serie A tant avec l'Inter Milan, où il a joué de 2006 à 2009 et marqué 57 buts, qu'avec l'AC Milan, club qu'il a retrouvé en janvier dernier après un premier passage entre 2010 et 2012.