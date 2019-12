Serie A - Thiago Motta limogé par le Genoa et remplacé par Davide Nicola

(Belga) Le Genoa a annoncé samedi s'être séparé de son entraîneur Thiago Motta deux mois après son arrivée. L'ancien joueur du PSG a été remplacé par Davide Nicola sur le banc du club gênois.

Thiago Motta, joueur du PSG de 2012 à 2018, avait mis un terme à sa carrière de joueur en mai 2018 et était alors devenu coach des U19 du club parisien, qu'il avait quitté en juillet 2019. L'Italo-Brésilien avait été engagé par le Genoa en octobre dernier en remplacement d'Aurelio Andreazzoli , alors que le club était 19e de Serie A. Le Genoa, battu 4-0 par l'Inter Milan de Romelu Lukaku (auteur d'un doublé) samedi dernier dans son dernier match de l'année, est désormais lanterne rouge de la Serie A avec 11 points en 17 matches. Le club a donc décidé de se séparer de Thiago Motta et de confier l'équipe à Davide Nicola, 46 ans, qui a joué au Genoa du Genoa de 1993 à 2001. Entraîneur depuis 2010, Davide Nicola a notamment coaché Livourne, Bari et l'Udinese, qui l'avait limogé en mars dernier, quatre mois après son arrivée. Le Genoa recevra Sassuolo le dimanche 5 janvier pour le compte de la 18e journée de Serie A. (Belga)