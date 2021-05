Une BOMBE en Angleterre: Mauricio Pochettino pourrait lâcher le PSG pour revenir à Tottenham

Il y a six mois, le Paris Saint-Germain annonçait l'arrivée sur son banc de Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin y a depuis fait de belles performances, mais il serait malgré tout en pleine négociation avec Tottenham, son ancien club.

Ce serait un véritable séisme dans le monde du foot: Mauricio Pochettino pourrait déjà retrouver Tottenham. L'Argentin avait entraîné le club entre 2014 et 2019. Il avait alors pris son temps avant de relever un nouveau défi il y a six mois, en prenant les commandes du Paris Saint-Germain.

Si tout semblait serein au club, une rumeur venue d'Angleterre vient tout bouleverser. Plusieurs médias, dont Sky Sports et The Athletic, annoncent en effet que Tottenham aurait déjà entamé les tractations en vue de récupérer son coach, qui succèderait alors à un certain José Mourinho, qui lui avait pris sa place à l'époque.

Selon divers médias français, la source du problème émanerait du fonctionnement interne du PSG. Pochettino ne se sentirait pas soutenu et surtout, ne disposerait pas des libertés nécessaires pour réellement assumer pleinement le rôle souhaité dans le club. Il faudra cependant trouver un accord avec le PSG, où il est lié jusqu'à la fin de la saison prochaine. Mais les deux camps semblent se rejoindre...