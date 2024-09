Six proches du joueur, dont son frère Mathias, renvoyés devant le tribunal après la séquestration de Paul Pogba

Deux juges d'instruction parisiennes ont ordonné mardi le renvoi devant le tribunal correctionnel de six connaissances et proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias, après deux ans d'investigations sur la séquestration et l'extorsion du footballeur en 2022, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Dans leur ordonnance dont l'AFP a eu connaissance, les deux juges estiment qu'il "ne s'agissait pas, comme certains des mis en examen ont pu le soutenir, d'une simple réunion amicale mais bien de faits relevant de la loi pénale". Mathias, absent cette nuit-là et qui a découvert la séquestration a posteriori, est lui soupçonné d'avoir "commis des pressions contre son frère Paul et contre sa famille afin de s'assurer du paiement de la somme de 13 millions d'euros".

Durant l'enquête, Mathias avait assuré avoir eu peur pour sa sécurité et celle de ses proches, puis indiqué aux juges en janvier avoir été manipulé par les autres suspects.

Si cette somme n'a jamais été transférée, les juges ont établi des remises de fonds et de valeurs par Paul Pogba à destination des cinq proches, pour un montant total évalué à près de 250.000 euros.

Durant l'enquête, les mis en examen ont développé "une position commune", selon les juges, en "se prétendant victimes eux-mêmes des faits dont Paul Pogba est victime" en subissant "pressions et agressions" des deux hommes armés désignés comme commanditaires et qui n'ont jamais été identifiés. Les trois amis d'enfance et les deux anciennes connaissances du quartier où les Pogba ont grandi, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), seront donc jugés principalement pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs délictuelle. L'un de ces hommes est en détention provisoire.

Concernant Mathias, il sera jugé pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs délictuelle. Dans un souci de "bonne administration de la justice", et avec "l'accord de la partie civile", le parquet de Paris et les juges d'instruction ont requalifié les faits initialement considérés comme criminels en délits. L'affaire était devenue publique, tournant au drame familial, quand Mathias Pogba avait publié des vidéos à l'été 2022 incriminant son cadet qu'il accusait de les avoir "abandonnés".