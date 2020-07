Soirée INOUBLIABLE pour Lucas Ocampos: il marque, remplace son gardien et sauve son équipe à la dernière seconde (vidéos)

Le Séville FC a dominé Eibar (1-0) lundi soir en clôture de la 34e journée du Championnat d'Espagne et conforté sa quatrième place synonyme de qualification pour la Ligue des champions en fin de saison.

Le club andalou s'est imposé grâce à un but de l'Argentin Lucas Ocampos (56e), d'une reprise de volée en extension de l'extérieur du pied droit. L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est montré aussi décisif en fin de match, dans le temps additionnel, en réalisant une parade alors qu'il remplaçait le gardien tchèque Tomas Vaclik, sorti sur blessure.



Au classement, le Séville FC compte désormais six points d'avance sur Villareal (5e), battu dimanche à domicile par le FC Barcelone (4-1). L'équipe sévillane n'est par ailleurs plus qu'à deux longueurs de l'Atlético Madrid, troisième. Eibar reste pour sa part à la 17e place, juste devant les trois équipes relégables.



