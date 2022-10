Son club est furieux: Mauro Icardi a pris un avion sans prévenir personne pour aller recadrer son ex femme (vidéo)

Prêté au Galatasaray par le PSG, Mauro Icardi a provoqué la colère de son club. L'Argentin a pris un avion en direction de son pays natal, sans l'autorisation de son club turc.

Le buteur était très remonté contre son ex femme, Wanda Nara, qui a embrassé un rappeur dans le clip de la dernière chanson de celui-ci.

La relation entre le footballeur et son ex femme connaît de nombreux hauts et bas, mais il y a un mois, Nara a annoncé officiellement leur divorce. Icardi et Nara, qui se sont mariés en 2014, ont eu deux enfants : Francesca et Isabella.

Visiblement toujours épris de sa belle, Icardi était furieux en découvrant le clip de la chanson et a sauté dans l'avion pour lui demander de rentrer en Turquie et d'arrêter de faire n'importe quoi.

Galatasaray n'a pas encore annoncé de mesures ou de sanctions concernant son joueur, mais il est clair qu'il s'expose à une solide remontrance.