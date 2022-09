Son entraîneur s'est incrusté à son barbecue familial: l'incroyable anecdote d'un joueur du Real Madrid

Carlo Ancelotti est connu pour son excellent management humain. Considéré comme l'un des entraîneurs les plus proches de ses joueurs, l'Italien continue de faire usage de la même méthode au Real Madrid, où il est actuellement en place. Antonio Rüdiger est arrivé cet été et se sent déjà très bien sur place, même s'il n'est pas encore un titulaire indiscutable.

Dans une interview accordée aux médias allemands, le défenseur a révélé avoir été pris par surprise lorsque son nouvel entraîneur s'est invité chez lui. Sans prévenir. "Je n'étais dans notre nouvelle maison avec ma famille que depuis quelques heures, nous étions juste en train de faire un barbecue jusqu'à ce que la sonnette retentisse soudainement", raconte-t-il. "J'ai ouvert et Carlo Ancelotti se tenait juste devant moi. Un instant waouh !", a-t-il détaillé.

Et l'Italien a ensuite décidé de passer la soirée avec son nouvel élément, ce qui a bluffé Rüdiger. "Il s'est mis à table avec nous, a mangé avec nous et a fait connaissance avec ma famille. Quelqu'un de très normal, très terre à terre. Il est resté là deux heures, on a parlé de tout. Je vais être honnête, je n'ai jamais rien vécu de tel, aucun entraîneur n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi", révèle l'Allemand, qui ne cache pas son respect pour son entraîneur. "Après quelques mois passés avec lui, je peux le dire : lorsqu'il s'agit de traiter avec les joueurs, Ancelotti est intouchable. C'est Don Carlo, une légende des entraîneurs - il collectionnait déjà les titres en Ligue des champions quand j'étais enfant. Travailler avec lui tous les jours maintenant et dans le club le plus titré du monde est merveilleux", a lancé Rüdiger.

C'est vrai que c'est inattendu !