Son meilleur arrêt, ses souvenirs, son joueur préféré: Thibaut Courtois s'est confié à ses fans (vidéo)

Hier, Thibaut Courtois a décidé de réaliser une FAQ. L'occasion pour lui de répondre aux questions que se posent ses fans et de tuer le temps en cette période de confinement.

Pour s'occuper pendant la période de confinement, Thibaut Courtois n'hésite pas à parler à ses fans. Sur ses réseaux sociaux, le portier a organisé une foire aux questions, permettant à ses fans de l'interroger sur différents sujets. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur le feeling du gardien belge. Voici quelques éléments intéressants.

Thibaut Courtois considère, par exemple, que son meilleur arrêt jusqu'ici était celui sur Neymar, lors de la Coupe du Monde en Russie. Une parade qui avait soulagé tout le vestiaire belge dans les derniers instants de la partie. Nous apprenons aussi que le portier belge adulait deux autres gardiens pendant son enfance: Iker Casillas et Edwin Van Der Sar.

Toujours dans le football, Courtois a avoué avoir envie de jouer contre Ronaldo Nazario et se souvenir à la perfection de son premier échange de maillot avec Casillas. Il nous apprend aussi qu'il aurait pu opter pour un autre poste sur le terrain. "Enfant, je jouais sur le flanc gauche, mais après ma tête contre Valence, j’aurais peut-être aussi été attaquant", a-t-il affirmé.

Mais passons maintenant à autre chose que le sport. S'il n'était pas devenu footballeur, Thibaut Courtois aurait pu devenir kinésithérapeute ou professeur de gym. Prison Break et La Casa De Papel sont ses séries préférées. Il n'oublie pas non plus ses racines belges en abordant son repas favori. "Frites et Fricadelle", a répondu le joueur avec le sourire. Quant à son choix de ville favorite entre Londres et Madrid, son coeur opte pour Madrid.

Enfin, LA question du moment: comment s'occupe-t-il en cette période de confinement ? "Je m’entraîne, je joue, je regarde des séries et FaceTime avec mes enfants”, explique le gardien des Diables Rouges. Tant d'autres questions ont été posées, mais il aurait été difficile de toutes les lister. Nous voilà rassasier en informations complémentaires !