Son mercato aurait pu tourner différemment: Dries Mertens a envisagé une drôle de destination cet été

Dries Mertens a signé cet été au Galatasary, le tout dans les derniers jours du mercato estival. Mais le Diable Rouge de 35 ans aurait pu jouer dans un tout autre championnat, lui qui a été recalé par le Napoli, qui n'a pu trouver un accord pour prolonger l'attaquant.

C'est ce qu'a révélé l'agent de Mertens, Stijn Francis, interrogé par MIDMID. Dans ce podcast, l'agent a d'abord affirmé que Dries Mertens n'envisageait pas, et n'imaginait pas de devoir quitter Naples cet été. "Beaucoup de propositions intéressantes sont venues, mais dans sa tête, il voulait rester à Naples. On pensait vraiment que Dries allait rester à Naples. En mai-juin, tout était clair de notre côté, mais finalement, la prolongation de contrat ne s’est pas concrétisée", a-t-il précisé, dénonçant des propos erronés faisant état d'un désaccord financier. Selon lui, le club italien ne comptait tout simplement plus sur le joueur belge.

Il a donc fallu trouver une solution. Et avant que le transfert au 'Gala' ne soit conclu, une hypothèse étonnante était envisagée. "L'un de ses autres plans était de jouer à Bali pendant un an. C'était peut-être un plan D plutôt qu'un plan B, mais Bali United, et le champion indonésien, étaient dans les conversations", a révélé Stijn Francis, qui ne cache pas que le club n'avait donc pas la préférence de Mertens.

On a frôlé un transfert incroyable.