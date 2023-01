Son président crée le malaise entre lui et Zidane: Didier Deschamps tente de calmer le jeu (vidéo)

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a refusé mercredi à Nice de commenter la mise en retrait du président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, décidée peu avant, tout en jugeant "inappropriés" ses propos sur Zinédine Zidane.

Après plusieurs polémiques et ses mots discourtois à l'égard de Zidane sur RMC dimanche, Noël Le Graët a été "mis en retrait" mercredi de la présidence de la FFF, lors d'une réunion extraordinaire de son Comité exécutif. "Avant que l'on me pose des questions, je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président. Ses propos (sur Zidane, ndlr), comme il l'a reconnu et admis, ont été inappropriés", a déclaré Deschamps devant les médias, à Nice, à l'occasion du lancement de l'opération pièces jaunes dont il est le parrain.

"Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou", a ajouté le sélectionneur. "La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux, voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente dans le football et le sport français", a encore déclaré l'ex-milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, dont le mandat à la tête des Bleus a été prolongé jusqu'en 2026, une décision validée mercredi par le comité exécutif.

Relancé par un journaliste sur la mise en retrait de Le Graët, le patron des Bleus a refusé d'en dire plus: "Ce n'est pas prévu, ça ce n'est pas prévu aujourd'hui". Au milieu d'une foule d'enfants, à qui il a accordé de nombreux selfies, Deschamps a participé au lancement à Nice de la 34e édition de l'opération pièces jaunes, en compagnie de Brigitte Macron.