Sortez le portefeuille: Manchester United pourrait devoir dépenser près de 2 milliards d'euros pour son nouveau stade

Les dirigeants de Manchester United veulent transformer la mythique enceinte d'Old Trafford. Le stade des Mancuniens commence à se faire vieux et surtout il est loin d'être au niveau des stades de ses rivaux Liverpool, Manchester City, Tottenham ou Arsenal.

Pour remédier à cela, les dirigeants auraient trois options sur la table, selon nos confrères du Daily Mail.

La première option consisterait à raser le stade et en construire un nouveau, flambant neuf. Mais selon nos confrères anglais, les dirigeants de ManU ont été avertis que cette opération leur coûterait environ 1,5 milliard de livres sterlings (1,86 milliard d'euros).

D'une capacité actuelle de 76.000 places, le but serait d'en avoir 4.000 de plus. Entre autres rénovations et améliorations. Le prix très élevé des travaux ferait de ce stade le plus cher du pays.

Une autre option, nettement moins chère, serait d'ajouter une extension à la tribune Sir Bobby Charlton. Cette opération permettrait de dépasser une capacité de 80.000 places.

La troisième option consisterait à laisser le stade structurellement intact, mais à procéder à une refonte complète des zones réservées aux spectateurs et aux entreprises sur les quatre côtés du terrain.

A ce stade, les dirigeants mancuniens n'auraient pas encore pris de décisions mais la deuxième option serait la préférée, toujours selon la presse anglaise.

Nos confrères ajoutent encore que les fans seront consultés avant que toute décision ne soit prise de manière officielle.