Soupçons d'ingérence étrangère: un lobbyiste mis en examen, un politologue écroué

Des brèves sur BFM TV et une intervention à l'Assemblée nationale téléguidées par des puissances étrangères, et notamment le Qatar ? Un lobbyiste a été mis en examen et un politologue écroué mercredi soir à Paris dans une enquête sur des soupçons d'ingérence en France.

Après 48 heures de garde à vue, le lobbyiste Jean-Pierre Duthion et le spécialiste du Qatar Nabil Ennasri, 41 ans, ont été tous deux mis en examen dans cette information judiciaire portant sur des soupçons de corruption ou trafic d'influence autour de personnalités françaises, a appris l'AFP de source judiciaire.