Souvenir douloureux pour le PSG: le mot "remontada" fait son entrée dans le dictionnaire Larousse

Le mot "déconfinement" n'est toujours pas dans le dictionnaire mais la nouvelle édition du Petit Larousse a introduit dans son corpus "antivax", ce mouvement d'opinion marqué par une opposition à certains vaccins ou à la vaccination en général.



Un total de 150 nouveaux mots font leur entrée dans l'édition 2021 du célèbre dictionnaire, disponible en librairie le 3 juin.



Le mot "coronavirus" était présent dans le lexique depuis un moment mais la nouvelle édition nous précise, s'il en était besoin, "qu'une nouvelle souche, découverte fin 2019" est "responsable d'une épidémie d'envergure".



Comme le rappelle le linguiste Bernard Cerquiglini qui a participé à la rédaction de cette nouvelle édition du Petit Larousse, "la langue française est à l'écoute du monde".



Parmi les mots nouveaux le mot "remontada", soit la "remontée de score inattendue permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de football, alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes", rappellera certainement de mauvais souvenirs aux supporteurs du PSG.



L'"hipstérisation" (soit la transformation d'un lieu populaire par l'arrivée en nombre de hipsters) de "l'"hypercentre" de certaines grandes villes fait fleurir les "écoles alternatives" qui sont parfois fréquentées par des enfants d'"influenceurs" (personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et/ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs) qui jouissent des bienfaits de la "flexibilisation".



Dans la sphère politique, le Petit Larousse introduit les "Black Blocs", les "bloqueurs" et autres partisans du "dégagisme" sans oublier les "illébéraux" (opposés au libéralisme et à ses principaux fondements).



Comment alors retrouver une certaine "coolitude" ou le "hygge", mot d'origine nordique évoquant un sentiment de bien-être. Pour cela, il faudrait s'initier au "lagom", une philosophie de la vie fondée sur la simplicité, le naturel et la modération. Ira-t-on jusqu'au "frugalisme", ce mode de vie consistant à vivre en dessous de ses moyens avec pour objectif de se soustraire à la société de consommation.



Grâce au dictionnaire on apprend que "zèbre" peut désigner un enfant surdoué.



Avant même la nouvelle édition du Petit Larousse, nous savions qu'il faut se montrer intraitable contre les "outrages sexistes", punir sévèrement le "féminicide" et dénoncer les "infox".



Des mots de plusieurs régions françaises font leur entrée dans le dictionnaire. Qui n'a pas envie de tenter sa chance au "tirlibibi" (loterie dans le Nord) sauf évidemment, comme on dit en Savoie, à "jouer comme une cavagne" (jouer très mal).



La francophonie enrichit comme toujours la langue française. On se méfiera du "brouteur" ivoirien (arnaqueur opérant sur internet) et on préfèrera sucer un "nanane" (bonbon) du Québec.



Au total l'édition 2021 du Petit Larousse (30,95 euros) compte plus de 63.500 mots et 28.000 noms propres.



Parmi les nouveaux entrants figurent le romancier Guillaume Musso, la mystérieuse écrivaine italienne Elena Ferrante, la jeune militante pour le climat Greta Thunberg et la championne du monde américaine de foot Megan Rapinoe.