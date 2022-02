Spotify va s'offrir le Camp Nou: le deal incroyable bouclé entre le Barça et le géant du streaming

Le FC Barcelone continue de chercher des liquidités. Et visiblement, le club catalan a trouvé une bonne adresse: celle de Spotify. Selon la presse espagnole, le géant du streaming va signer un accord commercial colossal avec le club espagnol pour en devenir un sponsor important. La marque figurerait ainsi sur les maillots des équipes, masculines comme féminines, mais aussi sur les tenues d'entraînement. Dernier élément, et pas des moindres: le stade sera renommé.

Dès la saison prochaine, nous ne dirons plus Camp Nou mais Spotify Camp Nou. Jusqu'ici, tous sponsors confondus, le Barça percevait un peu moins de 70 millions d'euros par an. Selon les derniers chiffres, Spotify est prêt à faire monter les enchères à 93 millions d'euros par an, dont 75 garantis et 18 selon des clauses variables, et ce pendant 3 ans. De quoi convaincre la direction. Les socios seront désormais consultés pour donner leur accord.