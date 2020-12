La nouvelle FOLIE de Zlatan Ibrahimovic en Suède

Zlatan Ibrahimovic s'est offert une forêt à 3 millions d'euros pour chasser et pêcher en Suède.

Zlatan Ibrahimovic aime se faire plaisir.

Le Suédois de 39 ans serait devenu l'heureux propriétaire d'un bois de 10.000 hectares à Are dans son pays natal.

La presse italienne rapporte que l'attaquant de l'AC Milan a payé 3 millions d'euros pour cette forêt où il a reçu l'autorisation d'y chasser, pêcher et d'y faire de la moto-neige.

Située à quelques kilomètres de la Norvège, Are est la plus ancienne et la plus importante station de sports d'hiver de Suède. Elle accueille régulièrement des étapes de la Coupe du monde et a été 5 fois candidate à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver, sans succès.