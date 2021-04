Super League: un club fondateur anglais voudrait déjà quitter le projet

Deux jours après l'annonce de la création de la Super League et du dévoilement de ses 12 membres fondateurs, l'un de ces clubs songerait à quitter le projet en raison de la colère de ses supporters.

La Super League et l'annonce de sa création dans la nuit de dimanche à lundi continuent de secouer le monde du football. Choc des cultures entre profit et mérite sportif: peu adeptes de la glorieuse incertitude du football, les propriétaires de clubs et investisseurs fondateurs de la Super League sont critiqués par les supporters et les joueurs comme étant aux antipodes d'une culture populaire du ballon rond.

D'après le journal britannique The Times, un de six clubs anglais fondateurs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) voudrait déjà se retirer du projet, inquiet justement de la répercussion du mécontentement et du rejet des fans. L'identité de ce club n'a pas filtré.

"Il est encore temps de changer d'avis", a lancé mardi le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin aux propriétaires des douze clubs dissidents fondateurs de la Super League. "Vous avez fait une énorme erreur" mais "tout le monde fait des erreurs", a encore exhorté Ceferin à Montreux (Suisse) lors du congrès annuel de l'instance européenne du football. Il s'est adressé en particulier aux six clubs anglais et a assuré que les joutes juridiques à venir face aux sécessionnistes sont "une bataille que (l'UEFA) ne peut pas perdre".