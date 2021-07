Un juge de Madrid DÉFIE l'UEFA et redonne un espoir de vie à la Super League

Alors qu'on croyait le projet étouffé dans l'œuf après la levée de bouclier de la part des supporters au moment de l'annonce de sa création en avril dernier, la Super League pourrait refaire surface prochainement.

Le 19 avril dernier, douze clubs européens annonçaient leur volonté de créer une nouvelle compétition. Une Ligue fermée qui serait gérée par les clubs eux-mêmes et pas par l'UEFA.

A la suite de cette annonce, des fans de foot de toute l'Europe, et principalement en Angleterre, ont fait part de leur mécontentement soit via les réseaux sociaux soit en allant manifester devant le stade de leur club. L'UEFA a immédiatement brandit des menaces très sévères et les ligues nationales ont suivi dans le même sens en menaçants les clubs "rebelles" de ne plus pouvoir participer aux compétitions européennes ou à leurs championnats nationaux.

Les uns après les autres, en l'espace de 48h, tous les clubs ont jeté l'éponge et sont rentrés dans le rang. Tous, sauf trois. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ont fait profil bas mais n'ont jamais dit qu'ils renonçaient au projet, comme l'ont fait les neuf autres clubs.

Economiste spécialisé dans le sport, Pierre Rondeau explique dans un article publié sur le site SoFoot qu'un juge espagnol est en train de redonner vie à l'idée de cette compétition sur base de la réglementation européenne de libre concurrence.

Manuel Ruiz de Lara a entamé une procédure judiciaire, en Espagne, et déposé une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne.

Dans son article, Pierre Rondeau détaille que "Manuel Ruiz de Lara estime que l’UEFA ne respecte pas les traités de libre concurrence de l’Union, s’arroge le monopole inique d’organisation des compétitions sportives et n’a pas le droit de sanctionner, sans procès équitable, des clubs qui auraient voulu participer à un tournoi indépendant."

L'économiste poursuit en indiquant que Ruiz de Lara "a attaqué les décisions de la Premier League et de la Serie A d’indiquer, dans leur règlement, une exclusion automatique en cas de participation à une Superligue. Selon lui, la spécificité accordée au sport, dans le Traité de fonctionnement de l’Union européenne, ne concerne que les intérêts des particuliers, des sportives et des sportifs, pas des entités commerciales comme les clubs professionnels. Ces derniers doivent être considérés comme des entreprises à part entière et, à ce titre, être dépendants des lois en vigueur en droit commercial européen : libre-échange, libre concurrence, lutte contre les monopoles, etc."

Dans une ordonnance publiée le 1er juillet, Ruiz de Lara exige de l'UEFA qu'elle annule "toutes les clauses de son règlement qui ont pour effet d’empêcher ou d’entraver, directement ou indirectement, la préparation de la Superligue européenne de football".

Pour clarifier toute cette situation il faudra attendre la décision de la Cours de Justice de l'Union Européenne concernant la question préjudicielle qu'à posée Manuel Ruiz de Lara au sujet de la Super League.

Une décision qui devrait arriver entre octobre et novembre, conclut Pierre Rondeau.