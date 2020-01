Supercoupe d'Espagne: "Je me considère meilleur entraîneur" qu'avant, assure Zidane (Real Madrid)

Zinédine Zidane se considère "meilleur" entraîneur que lors de son premier mandat sur le banc du Real Madrid (2016-2018), a-t-il confié avant le duel face à l'Atlético Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, dimanche (19h00) à Jeddah (Arabie Saoudite).

"Je me considère meilleur, je me sens bien, je sens que je progresse", a répondu le technicien français, interrogé sur son évolution en tant qu'entraîneur depuis qu'il a gagné trois Ligues des champions de rang avec le Real (2016, 2017, 2018), samedi en conférence de presse.

"On apprend de chaque situation, des gens... Moi, j'écoute beaucoup, parce que les gens qui m'entourent sont vraiment dignes d'intérêt. Ce qui fait que je progresse beaucoup comme entraîneur, comme personne, et ceci a toujours été mon objectif", a ajouté "Zizou", qui aura l'occasion de gagner un nouveau titre 10 mois après son retour sur le banc madrilène, en mars 2019.

Questionné concernant les moyens qui lui ont permis de redresser une équipe sur le déclin la saison passée, "ZZ" s'est limité à répondre: "du travail, chaque jour, avec de la patience". Il a également précisé que "l'équipe n'a pas beaucoup changé", "mais moi oui".

"Je dispose d'une très bonne équipe, qui est restée la même à 80% (par rapport à celle laissée lorsqu'il a quitté son poste en 2018, ndlr). Et avec ces 20% là aussi, tout ce qu'on veut c'est de redonner de la joie aux supporters, et on travaille pour cela", a martelé l'entraîneur madrilène.

"On est venu pour cela, on s'est préparé pour cela. C'est la loi de ce club : c'est un grand club, et ses joueurs vivent pour jouer ce genre de matches. C'est un match important, parce qu'il y a un trophée en jeu. En face, ce sera une équipe très forte comme toujours, qui défend et attaque très bien. On sait déjà le type de match auquel on aura affaire", a prévu Zidane au sujet de la finale de cette Supercoupe nouveau format, qui sera disputée au stade Roi-Abdallah (62.000 places).

Interrogé sur le cas d'Ernesto Valverde, entraîneur du FC Barcelone sur la sellette après la défaite des Catalans contre l'Atlético en demi-finale jeudi (3-2), Zidane a éludé : "Ce qui arrive à Valverde, ça nous arrive à tous les entraîneurs. Et ça ne changera jamais", a conclu "Zizou".