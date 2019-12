Supercoupe d'Italie: la Lazio renverse de nouveau la Juventus

En championnat, puis en Supercoupe: la Lazio Rome est la seule équipe à avoir fait tomber la Juventus cette saison et elle l'a fait deux fois, s'offrant dimanche la cinquième Supercoupe de son histoire en battant les Turinois 3-1 à Riyad, en Arabie Saoudite.

Le 7 décembre dernier, les Romains s'étaient imposés sur le même score en Serie A, dans un Stade Olympique de Rome déchainé.

L'ambiance était différente dimanche en Arabie Saoudite, où la Supercoupe d'Italie s'est disputée pour la deuxième année de suite et où elle se jouera encore la saison prochaine.

Car le stade du Roi Fahd, où de nombreuses femmes étaient présentes, était totalement acquis à la cause de la Juve, dont les maillots étaient floqués en arabe, et de Cristiano Ronaldo, dont chaque geste a été salué par une ovation.

Mais le résultat a donc été identique, la Lazio se montrant à nouveau supérieurement organisée et pas du tout impressionnée par la valeur des joueurs adverses.

Cette cinquième Supercoupe s'est dessinée dès la 16e minute avec l'ouverture du score de Luis Alberto, après un bon travail de Lulic puis de Milinkovic-Savic.

Juste avant la pause, Dybala a égalisé en reprenant une frappe de Ronaldo mal repoussée par Strakosha (45e).

Mais malgré la présence sur la pelouse du trio Higuain-Ronaldo-Dybala, la Juve n'a pas été très menaçante et la Lazio est restée en contrôle de la partie.

Et à la 73e minute, Lulic a redonné l'avantage aux Romains d'une belle volée du droit. En toute fin de match, la Lazio a obtenu un bon coup franc sur un contre. Cataldi l'a transformé en but, et la Lazio a triomphé (3-1, 90+4).

La Juventus de son côté est attaquée de toute part. Battue en Supercoupe, elle est aussi menacée en Serie A, où bien que toujours en tête du classement, elle est dorénavant à égalité de points avec l'Inter Milan après 17 journées.