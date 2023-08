Supercoupe d'Europe: Manchester City et Séville en virée pour un trophée

Le championnat à peine repris, Manchester City et le Séville FC mettent les voiles pour Athènes, où les lauréats des dernières Ligue des champions et Ligue Europa se disputent mercredi (21h00) la Supercoupe d'Europe, un trophée que Pep Guardiola connaît bien.

Le club andalou rêve de jouer un nouveau mauvais tour à un puissant d'Europe, avec l'aide de son gardien marocain Yassine Bounou, de l'expérimenté Ivan Rakitic, des inflammables mais parfois inconstants Lucas Ocampos et Erik Lamela, et de sa menace offensive N.1, Youssef En-Nesyri.

Sans Ruben Dias ni Bernardo Silva, également indisponibles, le casting des champions d'Europe fait encore peur autour de Rodri, le buteur de la finale contre l'Inter Milan (1-0) en juin, les recrues croates Josko Gvardiol et Mateo Kovacic, le remuant Julian Alvarez et le golgoth d'attaque Erling Haaland.

En face, l'armada des Citizens apparaît toutefois beaucoup mieux armée pour disputer de front championnat et compétitions européennes, même sans son milieu à tout faire Kevin De Bruyne, blessé à une cuisse et dont l'indisponibilité pourrait atteindre "trois à quatre mois" selon Guardiola, en cas d'opération.

Sur le bord du terrain, il y aura aussi un duel 100% espagnol à suivre entre Pep Guardiola, entraîneur des Citizens depuis 2016, et José Luis Mendilibar qui a transfiguré le moribond Séville FC de Jorge Sampaoli au printemps dernier.

"Quand vous voyez jouer une équipe de Mendilibar, vous pouvez reconnaître son influence", affirme Guardiola: "ils se projettent vite vers l'avant, ils passent rapidement sur les côtés, ils font beaucoup de centres, entrent facilement dans la surface adverse, ils sont agressifs et immédiatement sur le ballon".

Le technicien catalan se méfie donc des Andalous, certes mal partis vendredi en Liga (défaite 2-1 contre Valence), mais qui auront à coeur de garnir de nouveau leur riche armoire à trophées en faisant déjouer les pronostics, une fois de plus.

Pour Guardiola, le déplacement au stade Karaïskakis du Pirée n'est pas non plus anecdotique. En cas de succès, le lauréat des éditions 2009, 2011 (avec le FC Barcelone) et 2013 (avec le Bayern Munich) rejoindrait l'Italien Carlo Ancelotti au palmarès des entraîneurs les plus titrés en Supercoupe d'Europe.