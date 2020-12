Après l'Azerbaïdjan ou Chypre, Benjamin Lambot vient de signer dans un autre championnat "exotique". Cette fois, le Belge de 33 ans, passé par Tubize, l’Antwerp, le Lierse ou encore le Cercle de Bruges où il a notamment porté le brassard de capitaine, a posé ses valises en Inde.

Non conservé après sa bonne saison à Chypre, Benjamin Lambot, qui n'a jamais eu peur de partir à l'aventure, a cette fois quitté l'Europe pour continuer à jouer au football. Le défenseur belge de 33 ans est arrivé en Inde fin octobre. Après un long, très long voyage de plus de... 16h. "Il y a eu ce long vol et avant de pouvoir remonter sur un terrain, j'ai dû faire une quarantaine de 14 jours dans ma chambre d'hôtel. J'avais reçu un programme physique pour me maintenir en forme et me préparer pour le début de saison".

Une saison qui ne dure que quelques mois seulement, le championnat se déroulant d'octobre à janvier. "Oui, il n'y a que quatre mois de compétition mais avec un match de championnat tous les jours. Il y a 11 équipes, donc à chaque journée, il y en a une qui est bye (qui ne joue pas, ndlr)".

Un championnat intense, donc. "Oui, il y a beaucoup d'intensité. C'est un jeu très direct, avec beaucoup de courses et de contre-attaques. A cela, il faut ajouter la chaleur et l'humidité. Cela demande beaucoup de concentration, une bonne performance et un certain niveau. Quand on joue dans un championnat, on réalise plus les choses. Tu peux penser qu'en allant jouer en Inde, tu vas être plus tranquille, mais ça demande de l'exigence. Chaque championnat est compliqué à sa manière je dirais, et ce n'est pas évident pour n'importe quel joueur".

Son équipe, NorthEast United, a été fondée il y a à peine 6 ans, mais les objectifs sont clairs cette année: "C'est le Top 4 pour accrocher les Playoffs. Ce serait quelque chose d'assez historique ici. Personnellement, après 6 matches disputés (et encore invaincus), je pense qu'on a les capacités de le faire. Ensuite, il y a une demi-finale (aller-retour) et une finale. Tout est possible".

Avec ses coéquipiers aussi, tout se passe bien. "Il n'y a que 7 étrangers autorisés par équipes, et seulement 5 peuvent commencer le match. Notre culture est différente, c'est clair mais les Indiens sont souriants et j'ai une bonne entente avec eux. Il y a une chouette atmosphère. Et avec les étrangers, aussi. Ce sont des super gars, on rigole bien, je suis content".

Un peu de positif après la fin de son contrat à Chypre et les semaines de galère cet été. Le défenseur était libre de tout contrat et aucune n'offre n'arrivait sur la table. "Je me suis même demandé si ce n'était pas le temps de penser à une reconversion dans le foot amateur. Puis, j'ai eu un appel d'un agent d'ici qui m'explique que j'ai un profil intéressant. Après trois semaines, il est revenu avec une proposition de contrat. Je l'ai analysée, on a discuté et ça s'est fait très vite: en une semaine, on trouvait un arrangement".

Si tout roule pour lui dans ce géant pays d'Asie, il n'a pas encore pu partir en visite, corona oblige. "On est coincé à l'hôtel tous les jours. Je regarde par la fenêtre du minibus qui nous conduit au centre d'entraînement. Il y a une superbe vue sur la mer et des paysages magnifiques. Cela donne envie d'aller voir plus loin. J'espère pouvoir profiter de quelques jours en fin de saison".

Avant de rentrer retrouver sa famille. C'est pour les siens qu'il nous confie qu'il aurait voulu rester à Chypre. Pour un projet sportif mais aussi de vie avec sa femme et ses trois enfants. "On en avait discuté avec mon épouse, même par rapport au boulot et aux enfants et tout, jouer là-bas, y rester vivre, puis le Covid-19 est arrivé...". Et conséquence de cela, malgré son pré-accord pour prolonger dans son club, la pandémie "a tout chamboulé". "Ici, on savait que ce ne serait que pour 6 mois et que ce serait une vie d'hôtel donc il n'y avait aucun intérêt à chambouler la vie de trois enfants et d'une femme qui travaille".

Focus donc sur ses prestations avec NorthEast United, dont il a déjà porté le brassard de capitaine. La suite, "on verra bien". "Tant que je joue à un bon niveau, ça pourra toujours montrer aux responsables de club que je suis toujours là. Si j'enchaîne les matches, ça montre que je suis toujours vivant et je pense que certains réaliseront que j'aurais pu être intéressant pour leur club. Ensuite, je rentre début avril. Mon objectif, c'est la D1B. J'ai aussi mon but de me rapprocher de ma famille. Mais il y a la réalité: trouver un club qui a envie de mes qualités et qui est prêt à payer le minimum syndical. La D1A? Je me dis que j'ai toujours le niveau et les capacités, mais il faut être réaliste. Quand j'étais encore capitaine du Cercle et que j'ai été mis sur une voie de garage, pas un club de Jupiler Pro League ni de D2 d'ailleurs n'a pointé le bout de son nez. Ce n'est pas toujours facile à accepter mais il faut être réaliste et aller de l'avant".