Emmanuel Macron surprend tout le monde et annonce le transfert de Kylian Mbappé... à Marseille (vidéo)

Blagues autour du foot, appel à Kylian Mbappé, concert de metal dans les jardins l'Elysée: Emmanuel Macron s'est livré comme promis au "concours d'anecdotes" des deux youtubeurs stars McFly et Carlito, diffusé dimanche.

Le chef de l'Etat avait promis d'inviter le duo à tourner à l'Elysée et de participer à un "concours d'anecdotes" avec eux s'ils atteignaient les 10 millions de vues dans une vidéo pour défendre les gestes barrières, défi aisément relevé.

Le "concours d'anecdotes" est simple: chaque camp en raconte, à charge à l'adversaire de dire si elles sont vraies ou fausses. Résultat: match nul (4-4) et chacun s'est engagé à un gage. Pour le président de la République, c'est un "petit cadre" photo avec les visages des youtubeurs présent lors d'une prise de parole, "lors du 14 juillet, ou une autre", comme l'a rappelé Carlito au terme de cette vidéo d'une demi-heure. Pour les deux youtubeurs, monter à bord d'un avion de la patrouille de France lors des cérémonies du 14 juillet.



Ce "concours d'anecdotes" a été émaillé de références au foot, entre Emmanuel Macron, fan déclaré de l'OM, et McFly et Carlito, qui supportent le PSG. Le chef de l'Etat a d'abord perdu en assurant qu'il s'occupait de la carrière de Kylian Mbappé, star du PSG, et que ce dernier allait signer à Marseille. Mais, surprise, Emmanuel Macron a au passage appelé l'attaquant des Bleus, qui, au téléphone, a dit, amusé, qu'il était "impossible" pour lui de jouer pour le club rival marseillais.



Cette vidéo totalisait déjà plus de 470.000 vues une heure après sa mise en ligne sur la chaîne des deux youtubeurs aux 6,5 millions d'abonnés.