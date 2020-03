Tacle au président de la FIFA, fair-play financier, VAR, coronavirus: le président de l'UEFA règle ses comptes

Le fair-play financier "devra probablement s'adapter à une époque différente", a concédé mardi le président de l'UEFA Aleksander Ceferin alors que l'affaire Manchester City, interdit de Coupe d'Europe pour deux saisons, pourrait remettre en cause le système d'encadrement des dépenses des clubs européens. "Il est trop tôt pour dire ce qu'il se passera à l'avenir, mais nous y réfléchissons, nous allons probablement devoir l'adapter", a lancé le dirigeant slovène à l'issue du 44e Congrès de l'UEFA mardi à Amsterdam.

Mis en place à partir de 2011, le fair-play financier (FPF), qui interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part de ses propriétaires, "a été couronné de succès en tant que système (...) mais va probablement devoir s'adapter à une époque différente", a poursuivi M. Ceferin, affirmant toutefois penser que cela "ne surviendra pas dans un futur très proche".

L'interdiction pour deux ans de participer à une Coupe d'Europe, infligée le 14 février par le gendarme financier de l'UEFA à Manchester City pour de "graves violations" du FPF, a conduit le club anglais à faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Un appel qui pourrait, si le dossier est jugé sur le fond comme l'ont laissé entendre des sources proches du club anglais à plusieurs médias, se transformer en véritable croisade contre le FPF dans son schéma actuel.

"Le football doit garder son âme"

Lors de ce congrès, Ceferin a souligné l'importance que le football garde son âme. Le Slovène s'est également exprimé sur les trop nombreux actes de racisme ces derniers mois dans le football et les scandales de corruption.

En la présence du président de la FIFA Gianni Infantino, qui a lancé une coupe du Monde des clubs à 24 équipes en 2021 controversée et soutenu par les pays riches, Aleksander Ceferin n'a pas mâché ses mots avec une déclaration qui pourrait être vue comme critique envers son homologue suisse. "La clé, c'est de ne pas laisser le profit financier prendre le dessus. Si cela arrive, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme", a-t-il déclaré. "Nos principes, notre histoire, tradition et structure sont les raisons de notre succès actuel".

Le président de l'UEFA a également tenu à lancer un signal fort auprès des administrateurs du football international. "Aucun fonctionnaire ne doit penser qu'il est la star du monde du football, peu importe la taille de son ego. En tant qu'administrateurs, notre mission est de protéger le jeu, les joueurs et l'histoire".

Ces derniers mois, de nombreux incidents racistes ont été constatés dans les stades. Pour Ceferin, ce problème dépasse la sphère du football. "La diversité est plus grande dans le football que dans n'importe quel autre sport et dans toutes les autres parties de la société. Je pense que le problème se situe dans notre vivre ensemble. Cela doit cesser et les choses doivent changer".

Mécontent à propos du VAR

Aleksander Ceferin est mécontent de certaines des décisions cruciales prises par l'arbitrage vidéo cette saison. Le président de l'UEFA pense qu'il est particulièrement important que les choses soient clarifiées rapidement en ce qui concerne les fautes de main. "Quand est-ce que c'est "hands" et quand ce ne l'est pas ? Ce n'est pas clair maintenant".

L'arbitrage vidéo peut être une valeur ajoutée et Ceferin n'est pas favorable à sa suppression. "Il n'y aura pas de retour en arrière, mais les choses doivent être corrigées", a déclaré le Slovène.

Ceferin s'est récemment assis autour de la table avec plusieurs entraîneurs de haut niveau, dont Jürgen Klopp, Pep Guardiola et Zinedine Zidane. Tous trois ont interprété un certain nombre de fautes de main de manière complètement différente. Et Ceferin de déclarer: "Si ce n'est pas clair pour les meilleurs entraîneurs du monde, ce n'est certainement pas clair pour moi".

Outre les fautes de main, Ceferin a parfois du mal à vivre avec les interventions que l'arbitrage vidéo dans les situations de hors-jeu. "Un centimètre est-il vraiment un avantage pour l'attaquant?", s'est demandé mardi le patron de l'UEFA.

Aucun changement n'a été annoncé lors de la réunion annuelle de l'International Football Association Board (IFAB), appelé en français le Conseil international du football association, soit l'organisme indépendant en charge du respect des lois du jeu, le week-end dernier. L'IFAB a toutefois indiqué qu'il souhaitait profiter de l'année à venir pour examiner comment la règle du hors-jeu devrait être modifiée. L'intention est qu'elle profite à l'attaquant.

L'Euro pas en danger face au coronavirus

Enfin, l'UEFA surveille de près la situation autour du coronavirus et a érigé un groupe de travail en collaboration avec les fédérations nationales. Ce groupe de travail s'occupe des différents scénarios d'annulations forcées de matches ou de tournoi, a expliqué Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l'UEFA.

Gianni Infantino, le président de la fédération internationale de football (FIFA), s'est également exprimé sur la situation. "Il est important de travailler en collaboration avec les différentes instances et autorités mais nous ne devons pas céder à la panique".

La fédération suisse de football a, elle, décidé d'interrompre son championnat jusqu'au 23 mars prochain. Une décision qui a été prise après que les clubs ont refusé de jouer leurs matches à huis clos. Dominique Blanc, le président de la fédération suisse, a prévenu ce mardi sur les conséquences pour le sport. "Avec le coronavirus, nous sommes désormais dans une situation qui peut faire trembler le football professionnel jusqu'à ses fondations", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'Euro 2020, qui se tient à travers l'Europe du 12 juin au 12 juillet prochain, l'UEFA se veut sereine quant au bon déroulement de la compétition.