Un ancien joueur de Chelsea impliqué dans un accident en se rendant à l'entraînement

Le journal italien la Gazzetta Dello Sport rapporte que l'attaquant de l'AS Rome, Tammy Abraham, est impliqué dans un accident de la route ce lundi matin.

Le journal italien ajoute qu'il n'y a pas eu de blessé dans l'accident et qu'il n'a pas non plus nécessité l'intervention de la police.

L'accident a eu lieu près d'un centre commercial, à proximité du domicile du joueur. L'attaquant aurait heurté la voiture d'une dame.

Après une discussion qualifiée "d'amicale" par la Gazzetta, Abraham a repris le chemin du centre d'entraînement.