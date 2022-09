Tasse de café en main, il a calmé un journaliste: Louis Van Gaal fait le show en conférence de presse (vidéo)

Louis Van Gaal est, c'est connu, toujours un bon client pour les conférences de presse. Le coach néerlandais a déjà sorti de nombreuses phrases fortes, utilisant notamment l'humour quand des questions ne lui plaisent pas beaucoup. Ce fut encore le cas hier soir, lors d'une conférence de presse en marge du duel avec la Pologne en Ligue des Nations.

Van Gaal était interrogé sur la présence d'un quatrième gardien dans le groupe, en la présence d'Andries Noppert, qui évolue à Heerenveen. Un journaliste s'est interrogé sur les raisons de sa sélection. Et Van Gaal, tasse de café à la main, a surpris tout le monde. "Je l’ai sélectionné pour arrêter des ballons. C’est un gardien de but, et son rôle, c’est d’arrêter des ballons", a-t-il répondu.

Il a ensuite détaillé que la présence de quatre gardiens était due à son intention d'entraîneur l'équipe aux tirs au but, facteur décisif dans un grand tournoi. C'est bien, le message est passé.