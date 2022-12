Terrain envahi, gardien frappé avec un seau, arbitre couvert de cendre: le derby de Melbourne est totalement parti en vrille (vidéos)

Le monde du football est malheureusement encore régulièrement le théâtre de gros débordements. La preuve encore avec le derby de Melbourne, joué hier soir entre Melbourne City et Melbourne Victory. La rencontre se jouait déjà sous tension, alors que les deux camps s'étaient mis d'accord pour fustiger la Ligue, la faute à leur décision de faire jouer la finale de la Coupe d'Australie à Sydney, et non à Melbourne.

En théorie, les fans devaient d'ailleurs quitter le stade après 20 minutes, en signe de protestation. Mais un autre incident a bouleversé les plans. En effet, après 22 minutes, dans fans ont lancé des fumigènes sur la pelouse. Le gardien Tom Glover, furieux, en a ramassé un avant de le propulser dans les gradins d'où il provenait. Les fans ont réagi en se ruant sur le terrain pour en découdre avec lui, mais aussi avec l'arbitre.

Un fan a même pris soin de se saisir d'un seau, utilisé pour ramasser les engins pyrotechniques, avant de frapper le gardien avec. La cendre a atterri sur l'arbitre et la rencontre a immédiatement été arrêtée. Tom Glover, lui, est apparu avec le visage ensanglanté. De bien tristes images...