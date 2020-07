Le Real Madrid, où évoluent Eden Hazard et Thibaut Courtois, a remporté le titre de champion d'Espagne de football. Jeudi soir, à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de la saison 2019-2020 de La Liga, les Merengues ne peuvent plus être rejoints par le FC Barcelone leur dernier rival. Leur victoire 2-1 aux dépens de Villarreal leur permet de compter 86 points, sept de plus que les Catalans battus à domicile par Osasuna (1-2).

Le père du gardien des Diables Rouges a réagi au micro de nos journalistes Mathieu Langer et Julien Raway. "Thibaut a fêté cela dignement avec ses coéquipiers hier soir après le match, ils sont restés une bonne partie de la nuit ensemble au complexe d'entraînement du Real Madrid et puis après avec des amis qui étaient venus de Belgique, il a fêté ça avec eux. Donc ce matin quand moi je me suis réveillé, lui allait dormir... On est conscient que Thibaut est un des meilleurs gardiens du monde, il a enfin pu le montrer à Madrid, il a pu être déterminant et montrer qu'il est quand même l'un des artisans du titre du Real donc il peut en être fier, nous sommes très fiers de ses prestations".