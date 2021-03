Thibaut Courtois à moins de 100 jours de l'Euro: "Nous sommes prétendants à la victoire"

Flamboyant avec le Real Madrid, Thibaut Courtois est devenu un joueur-clé dans l’effectif de Zinédine Zidane. S'il est surtout concentré sur le bouillant derby qui l'attend contre l’Atlético Madrid ce dimanche, le gardien des Diables Rouges pense évidemment, dans un coin de sa tête, à l’Euro prévu dans moins de 100 jours.

Dans une interview accordée au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, il s'est exprimé sur les chances de l’équipe nationale belge de décrocher le titre européen.

Pour Courtois, malgré les blessures de certains cadres, la Belgique fait partie des favoris. "Si nous avons le meilleur Eden, et le meilleur Kevin, et le meilleur Romelu… Alors nous sommes prétendants à la victoire", dit-il sans hésiter. "Je ne pense pas nous avons une moins bonne équipe qu’il y a deux ans à la Coupe du monde. Certains renonceront, d’autres sont partis, mais d’autres encore ont évolué et gagné plus d’expérience."

Lors du Mondial 2018, après l'élimination de la Belgique par la France, le portier des Diables Rouges avait parlé d'"anti-football" pour qualifier la prestation des Bleus. Aujourd'hui, sa vision des choses a quelque peu évolué. "Plus personne ne veut dominer pendant 90 minutes avec la possession du ballon. Lors d’un tournoi, tout est question de résultat. Et nous savons le faire. Nous l’avons prouvé face à l’Angleterre : nous n’avions plus le ballon en 2e mi-temps, mais nous avons bien défendu (ndlr: la Belgique l'a emporté 2-0 en Nations League). Si nous pouvons devenir champions d’Europe avec un 1-0 en demi-finale et en finale en défendant pendant 70 minutes, qu’il en soit ainsi."