Après l'e-Sport, le football féminin: le tout nouveau projet de Thibaut Courtois

Le gardien belge Thibaut Courtois ne compte pas rester tranquillement sur un terrain de football. Le Diable Rouge vient de devenir actionnaire minoritaire dans une équipe féminine de football, toujours en Espagne.

Thibaut Courtois n'aime pas se concentrer sur une seule chose à la fois. Le Diable Rouge profite de ses revenus au Real Madrid pour investir dans différentes entreprises, parfois dans des secteurs très différents, mais toujours liés au sport. Ainsi, en juin, le Diable Rouge avait acheté des parts dans la société DUX Gaming, spécialisée dans l'e-Sport. Société qui a aussi racheté un club de troisième division espagnole, l'Inter de Madrid.

Mais aujourd'hui, DUX a décidé de se lancer dans le football féminin. En effet, Marca nous apprend que Thibaut Courtois, via sa société, est devenu actionnaire minoritaire du club de l'EDF Logroño, une équipe féminine qui évolue parmi l'élite espagnole. Le nom changera d'ailleurs dès la saison prochaine, devenant ainsi DUX Logroño. Dans les colonnes du journal espagnol, Courtois n'a pas caché sa joie d'avoir pu mener une telle opération. "Avec DUX, nous voulons soutenir le football féminin et le voir se développer. Notre modèle fonctionne dans le monde de l’e-sport et nous avons prouvé que nous pouvions également le faire dans le monde réel du football, d’abord avec DUX Inter et à partir de maintenant avec Logroño. Je pense que c’est une excellente idée de soutenir la croissance du football féminin de cette manière", a déclaré le Diable Rouge

Reste maintenant à voir ce qu'il en sera une fois que Courtois aura mis sa carrière derrière lui. Un futur homme d'affaire ?