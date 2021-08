Thibaut Courtois dévoile son plus grand RÊVE

"Gagner la Ligue des Champions avec le Real", est en tête de la liste de Thibaut Courtois

"Ce n'est pas un secret, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid est en tête de ma liste", a écrit Thibaut Courtois sur son site lundi à l'annonce de la prolongation de son contrat avec le club espagnol jusqu'en 2026.

Après trois années passées au Real, le gardien des Diables Rouges a fait le choix de prolonger une collaboration déjà assurée jusqu'en 2024. Deux années de plus sont ainsi venues s'ajouter au contrat. Une évidence pour Thibaut Courtois qui voit là "la récompense des efforts" effectués jusqu'ici.

"Ma famille et mes amis m'ont demandé récemment où j'aimerais jouer ces prochaines années. Ma réponse est restée la même que quand j'étais petit garçon: au Real Madrid", a confié Thibaut Courtois. "Ajouter deux ans de plus sous ce maillot rend mon rêve d'enfant encore plus doux. J'adore faire partie du Real Madrid. C'est un véritable honneur. Le Real est ma maison et je suis reconnaissant d'être accueilli ici chaleureusement. Cette prolongation de contrat, c'est une récompense de mes efforts ici et cela m'encourage à travailler encore plus dur et à tout donner pour le meilleur club du monde".

Thibaut Courtois, vainqueur d'une Coupe du monde des Clubs en 2018, champion d'Espagne avec le Real en 2020 et vainqueur de la Super Coupe d'Espagne ensuite, veut gagner d'autres trophées encore. "Ce n'est pas un secret de dire que gagner la Ligue des Champions avec le Real est en tête de ma liste. Ma promesse est de commencer chaque match comme s'il y avait un trophée en jeu. Le club et les supporters le méritent. Le Real a déjà une vitrine de trophée bien remplies. Je serais très fier de pouvoir dire que moi et mes coéquipiers avons permis d'en ramener encore quelques uns".