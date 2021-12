Thibaut Courtois est actuellement dans une forme étincelante au Real Madrid. Le portier des Diables Rouges reçoit semaine après semaine les louanges de la presse espagnole (chose loin d'être aisée dans ce pays) et de son entraîneur.

Dans une interview accordée à nos confrères néerlandophones de VTM et de Het Laatste Nieuws, l'ancien joueur de Genk s'est livré sur sa bonne forme du moment.

"Cela fait quelque temps que je suis en forme", se réjouit le portier. "J’étais déjà très bon la saison dernière. Mais on en parle beaucoup ces jours-ci. Cela dit, je prends toujours avec du recul ce que peuvent dire les médias. D’ailleurs, je ne lis ces articles que si mes amis me les envoient."

Courtois révèle encore que son entraîneur lui demande de temps en temps de...laisser les attaquants marquer. "Ce qui me fait surtout plaisir, c’est quand Carlo Ancelotti me compare aux autres grands gardiens qu’il a entraînés. Et quand il me demande de laisser passer quelques ballons aux entraînements pour donner confiance à nos attaquants."

Après le match contre l'Athletic Bilbao mercredi, Thibaut Courtois s'était attiré des compliment de tous les côtés. Son entraîneur le plaçant dans les meilleurs gardiens du monde "Est-il le meilleur gardien que j'aie jamais eu sous mon aile ? J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec de nombreux gardiens de haut niveau : Casillas, Diego Lopez, Buffon, Cech, Neuer,... Mais Thibaut est sans aucun doute l'un des meilleurs de tous les temps et est tout simplement le numéro un en ce moment."

Le gardien de Bilbao Unai Simon était également plein d'admiration pour son collègue de l'autre côté. "Le travail de Courtois au Real est peu reconnu. Ils ont beaucoup de stars, mais sans lui, ils n'auraient pas gagné aujourd'hui."