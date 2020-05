Dans une interview accordée à nos confrères de Sporza la semaine dernière, Thibaut Courtois s'était exprimé sur la suite à donner aux championnats européens, totalement à l'arrêt depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus. "En Angleterre, ce serait logique que Liverpool soit champion mais en Espagne, ce serait injuste que le Barça soit sacré grâce à deux petits points d'avance. On a obtenu un nul chez eux et on les a battus à domicile. On leur a montré qu'on était meilleur. Et même s'ils ont deux petits points d'avance, tout est encore possible. Bien sûr, j'aimerais que l'on termine la saison mais la sécurité et la santé priment sur le football. Si tout devait s'arrêter, alors le plus juste serait de ne pas attribuer de titre en Liga", avait déclaré le gardien des Diables Rouges.

Ces propos n'avaient pas du tout été bien accueillis par le média catalan Sport qui avait publié une Une incendiaire le lendemain: "Courtois, pourquoi tu ne te tais pas?".

Dans une interview à la RTVE, la télé publique espagnole, le Belge a tenu à revenir sur ses déclarations: "J'ai seulement affirmé que nous étions dans un meilleur moment, mais c'est mon opinion personnelle. J'ai le droit de penser que nous sommes plus forts que le Barça, même si nous sommes deux points derrière. Nous sommes le Real Madrid, nous luttons pour remporter tous les titres possibles. Nous nous sentons bien et tout le monde a pu récupérer (...) J'ai confiance en mon équipe et en mes coéquipiers. Il reste encore des matchs compliqués mais je garderai cet état d'esprit. C'est un sprint final qui sera différent des autres années mais nous allons tout faire pour remporter le championnat. Je pense que tout le monde a cet objectif en tête".