Privé de trophées individuels, Thibaut Courtois en veut... aux Belges: la sortie étonnante du Diable Rouge

Thibaut Courtois, en pleine forme au Real Madrid, toujours décisif avec les Diables Rouges, n'apprécie pas ce qu'il se passe dans notre pays. En effet, notre compatriote a révélé au Laatste Nieuws ne pas se sentir suffisamment reconnu chez nous.

La faute, notamment, aux derniers trophées nationaux qui lui ont échappé. "Je peux comprendre que Lukaku se soit vu décerner le prix du meilleur Belge à l'étranger, mais je le méritais aussi. Je n'ai pas non plus été nommé athlète de l'année. C'est ridicule. En fait, je ressens plus de reconnaissance en Espagne qu'en Belgique", a lâché le portier dans le journal flamand.

Des propos qui, depuis, font le tour des réseaux sociaux. Pas certain que ces propos le servent dans le futur.