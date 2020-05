Thierry Henry est tombé AMOUREUX de Kevin De Bruyne: "Il n'est pas normal, il vient d'une autre planète"

Thierry Henry est visiblement sous le charme de Kevin De Bruyne. Le Français a d'ailleurs fait l'éloge du Diable Rouge, qui espère battre son record d'assists sur une saison.

Thierry Henry et Kevin De Bruyne s'entendent visiblement très bien. Le Français, qui a côtoyé notre compatriote lors de son passage en tant que deuxième adjoint des Diables Rouges, n'a pas caché son admiration pour De Bruyne dans une interview accordée à Sky Sports.

Invité de The Football Show, Henry a accepté d'aborder la question de la concurrence entre lui et De Bruyne. Le Belge espère en effet dépasser les 20 passes décisives en une saison, record actuellement détenu par Henry. Le Belge compte 16 passes décisives à ce stade, à dix journées de la fin du championnat anglais, actuellement à l'arrêt en raison du coronavirus.

"C'est un joueur incroyable", a d'abord affirmé Henry. "Ce qu'il nous montre, c'est de la folie ! J'espère que tout le monde réalise que ce garçon n'est pas normal", poursuit-il. Il est ensuite revenu sur la vision du jeu de KDB, sa plus grande arme en ce moment. "Son cerveau est ailleurs, je m'en suis rendu compte en travaillant avec lui. Tu dois le laisser jouer, si tu essaies de comprendre ce qu'il fait, tu as mal à la tête... Il vient d'une autre planète !", a-t-il détaillé.

Concernant ce record de passes décisives, Thierry Henry a avoué prendre ça avec un certain humour. "Quand on se rencontrait avec l'équipe nationale belge, on rigolait de ce record d'assists, et je lui ai souvent dit : "Tu n'es pas passé loin cette année !", et lui me répondait qu'il m'aurait un jour... Quand on s'est vu au jubilé de Vincent Kompany en début de saison, il m'a dit que cette fois, c'était la bonne... Je lui ai répondu que ce serait sans doute le cas, parce qu'il est juste incroyable", a expliqué l'ancien joueur d'Arsenal.

Une véritable déclaration d'amour de la part d'une légende du football français qui, sans aucun doute, fera plaisir à Kevin De Bruyne.