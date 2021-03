Thomas Carmoy est désormais un médaillé européen. Notre compatriote a bondi à 2m26 pour s'adjuger la troisième place lors de l'Euro d'athlétisme de Torun. Une performance inespérée pour le jeune carolo, qui savoure, sans surprise, sa superbe prestation. "Je ne m'en rends pas encore compte. Après je vais voir les réseaux sociaux et je vois que ça bombarde. C'est là qu'on se rend compte que l'on a fait une grande performance. Mon premier gros championnat, et j'ai déjà une médaille. On ne pouvait rien demander de mieux", explique-t-il à Arnaud Gabriel.

Si cette médaille est encourageante, elle n'est pas une fin en soi. "Là je vais travailler deux fois plus, parce que je dois confirmer ma place. C'est une bonne chose de faite. Le rêve, tout le monde vous le dira, ce sont les Jeux Olympiques. Il me manque 1,5 pied pour y être. J'y crois à 100%, on va tout faire pour y aller", lâche-t-il, plein d'ambition.

Thomas Carmoy nous a enfin présenté sa médaille de bronze, qu'il apprécie particulièrement. "C'est une très belle médaille. Je ne sais pas si c'est vraiment du bronze, mais la couleur est belle, un peu dorée comme ça. J'ai une vitrine chez moi avec notamment ma médaille chez les jeunes. Elle va rentrer pile poil, je vais lui trouver une place, ne vous inquiétez pas pour ça", plaisante-t-il. Personne n'en doute !