Thomas Meunier de retour: le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund compte sur lui contre l'Union Berlin

Le Borussia Dortmund devrait pouvoir compter sur le retour de Thomas Meunier pour son déplacement à l'Union Berlin vendredi soir. Le Diable Rouge est remis de sa blessure musculaire, a confirmé jeudi Edin Terzic, l'ancien adjoint de Lucien Favre, qui a repris les rênes des Borussen jusqu'au terme de la saison.

Meunier, 29 ans, s'était blessé le 28 novembre en championnat contre Cologne. Il avait manqué les matches de championnat à Francfort (1-1), contre Stuttgart (1-5) et à Brême (1-2) et ceux de Ligue des Champions contre la Lazio (1-1) et au Zenit (1-2).

Arrivé cet été du PSG, Meunier devrait donc faire son retour vendredi contre l'Union Berlin, à l'instar de Thomas Delaney, remis de ses problèmes au dos. Mats Hummels, sorti blessé mardi à Brême, est incertain. Thorgan Hazard, victime d'une élongation à la cuisse, n'est toujours pas prêt tout comme Erling Haaland (blessure musculaire).

Dortmund occupe la quatrième place en Bundesliga avec 22 points, six de moins que le Bayer Leverkusen, leader.