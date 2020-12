De grands clubs intéressés: Thomas Tuchel pourrait très vite rebondir après son départ du PSG

Remercié du PSG hier, Thomas Tuchel pourrait ne pas rester très longtemps loin des terrains. Le tacticien allemand s'est déjà lancé dans une recherche et pourrait, selon le Bild, rebondir d'ici cet été dans un grand club d'Europe.

Tuchel a une priorité: l'Angleterre. Il rêve de coacher en Angleterre et pourrait être un profil intéressant pour Arsenal et Manchester United. Le Mirror affirme même que son départ pourrait précipiter celui de Mikel Arteta et lui permettre de rejoindre les Gunners dans la foulée.

Mais le Bild annonce aussi que le FC Barcelone va étudier son profil cet été pour succéder à Ronald Koeman, qui peine à convaincre la direction catalane. Le Borussia Dortmund aussi serait sur les rangs, le club venant de se séparer de Lucien Favre. Autant de possibilités de rebondir rapidement pour le désormais ex-entraîneur du PSG.